Владимир Путин принимает парад Президентского полка в День Победы

Лидер России возложил цветы к Вечному огню и мемориалам городов-героев, а также поздравил граждан с Днем Победы.

Президент России Владимир Путин принимает парад Президентского полка в рамках празднования Дня Победы в субботу, 9 мая. Многие мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе главный военный парад на Красной площади, были отложены из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к мемориалам городов-героев в Александровском саду. Также Владимир Путин выступил с торжественным обращением к ветеранам и всем россиянам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Российский лидер пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно. По его словам, будет проведён и главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка".

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