14:30 09 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Видео

Владимир Путин принимает парад Президентского полка в День Победы

Получить короткую ссылку
14320
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200509/30194598/Vladimir-Putin-primet-parad-Prezidentskogo-polka-v-Den-Pobedy.html
Владимир Путин принимает парад Президентского полка в День Победы
Лидер России возложил цветы к Вечному огню и мемориалам городов-героев, а также поздравил граждан с Днем Победы.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=56664519&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_16x9.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT12M48S
2020-05-09T11:53Z

Лидер России возложил цветы к Вечному огню и мемориалам городов-героев, а также поздравил граждан с Днем Победы.

Президент России Владимир Путин принимает парад Президентского полка в рамках празднования Дня Победы в субботу, 9 мая. Многие мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе главный военный парад на Красной площади, были отложены из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к мемориалам городов-героев в Александровском саду. Также Владимир Путин выступил с торжественным обращением к ветеранам и всем россиянам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Российский лидер пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно. По его словам, будет проведён и главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Парад в честь дня Победы: лучшие фото разных лет
Троллейбус Победы запускают в Бельцах
"Троллейбус Победы" выйдет на улицы Бельц
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться