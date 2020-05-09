Авиашоу пилотажных групп в День Победы

Авиашоу пилотажных групп: смотрите, как российские авиаторы выполняют в небе опасные трюки, которые считаются высшим пилотажем не только российской, но и мировой авиации.

В этом году выступление российских асов неба стало украшением воздушной части Парада Победы. Многие мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе главный военный парад на Красной площади, были отложены из-за пандемии коронавируса.

Российский лидер Владимир Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно. По его словам, будет проведён и главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка".

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