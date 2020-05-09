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День Победы 2020: как праздник отметили в Молдове

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200509/30198336/BEZ-VIDEO_den-pobedy-2020-kak-prazdnik-otmetili-v-moldove.html

Несмотря на действие чрезвычайного положения в стране, во многих населенных пунктах прошло празднование Дня Победы. На этот раз на мемориалах не столь людно, как в другие года. Однако граждане по-немногу приходят почтить память героев войны.

По всей Молдове 9 мая проходят праздничные, а также памятные акции, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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© Sputnik / Осипов
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Официальная церемония возложения цветов к Вечному огню прошла на мемориале "Eternitate". В ней приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, премьер-министр Ион Кику и председатель парламента Зинаида Гречаная. 

Также на мемориале возложили цветы и представители дипломатический миссий. 

"Победа была общей. Победа была всех народов Советского Союза. Мы - ее часть, мы потомки победителей", - заявил Додон. 

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Посол России в Молдове Олег Васнецов считает, что День Победы - это праздник, который объединяет всех граждан. 

"Наверное, это самый большой праздник. С одной стороны - народный, с другой - праздник всех, кто принимал участие в этой войне. Это праздник их семей", - отметил Васнецов. 

Памятные церемонии прошли и в других населенных пунктах страны. На мемориале "Шерпенский плацдарм" захоронили 45 солдат, погибших в боях за освобождении Молдавии. 

"В 75-ю годовщину в Великой Отечественной войне мы провели в последний путь 45 солдат Красной армии, погибших при освобождении Молдовы весной-летом 1944 года. К сожалению, их имен установить не удалось", - рассказал председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. 

В связи с действием чрезвычайного положения в стране, все массовые акции перенесли на лето, в частности, на конец августа, к годовщине освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.

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