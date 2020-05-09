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Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

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https://ru.sputnik.md/video/20200509/30199289/Salyut-v-chest-75-letiya-Pobedy-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne.html
Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Смотрите прямую трансляцию праздничного салюта в честь честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=9426190&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_16x9.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT11M23S
2020-05-09T22:01Z

Смотрите прямую трансляцию праздничного салюта в честь честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Великой Отечественной войны и победы над нацизмом. Во многих государствах мира планировалось 9 мая провести масштабные публичные мероприятия в связи с юбилеем. Но из-за пандемии коронавируса многие массовые акции пришлось перенести. Тем не менее, праздничный салют  прогремит в честь героев и победителей ВОВ.

Президент России Владимир Путин в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов своим указом объявил 2020 год в России Годом памяти и славы.

Салют начнется в 22:00, он продлится 10 минут. За это время будет произведено 10 тысяч залпов.

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