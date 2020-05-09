Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Великой Отечественной войны и победы над нацизмом. Во многих государствах мира планировалось 9 мая провести масштабные публичные мероприятия в связи с юбилеем. Но из-за пандемии коронавируса многие массовые акции пришлось перенести. Тем не менее, праздничный салют прогремит в честь героев и победителей ВОВ.

Президент России Владимир Путин в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов своим указом объявил 2020 год в России Годом памяти и славы.

Салют начнется в 22:00, он продлится 10 минут. За это время будет произведено 10 тысяч залпов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova