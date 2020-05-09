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Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Смотрите прямую трансляцию праздничного салюта в честь честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=9426190&type=mp4
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PT11M23S
2020-05-09T22:01Z
Смотрите прямую трансляцию праздничного салюта в честь честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Великой Отечественной войны и победы над нацизмом. Во многих государствах мира планировалось 9 мая провести масштабные публичные мероприятия в связи с юбилеем. Но из-за пандемии коронавируса многие массовые акции пришлось перенести. Тем не менее, праздничный салют прогремит в честь героев и победителей ВОВ.
Президент России Владимир Путин в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов своим указом объявил 2020 год в России Годом памяти и славы.
Салют начнется в 22:00, он продлится 10 минут. За это время будет произведено 10 тысяч залпов.
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