История о том, как американцы с друзьями на Луне ресурсы добывали - видео

Во многих западных СМИ появилась информация, что в США разрабатывается проект международного договора о добыче ископаемых на Луне. Что это значит, смотрите в нашем видеосюжете.

Соглашение, как пишут СМИ, предусматривает создание на спутнике Земли "зон безопасности" вокруг лунных баз, чтобы не допустить вмешательства конкурентов из других стран.

Все ресурсы, согласно документу, будут принадлежать компаниям, которые их добывают. США хотят привлечь к соглашению Канаду, Японию, Объединенные Арабские Эмираты и страны Евросоюза. Участие России в этом договоре пока не предполагается.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova