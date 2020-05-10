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История о том, как американцы с друзьями на Луне ресурсы добывали - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200510/30171374/istoriya-o-tom-kak-amerikantsy-s-druzyami-na-lune-resursy-dobyvali-video.html

Во многих западных СМИ появилась информация, что в США разрабатывается проект международного договора о добыче ископаемых на Луне. Что это значит, смотрите в нашем видеосюжете.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / LEAH MILLIS
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Соглашение, как пишут СМИ, предусматривает создание на спутнике Земли "зон безопасности" вокруг лунных баз, чтобы не допустить вмешательства конкурентов из других стран.

Все ресурсы, согласно документу, будут принадлежать компаниям, которые их добывают. США хотят привлечь к соглашению Канаду, Японию, Объединенные Арабские Эмираты и страны Евросоюза. Участие России в этом договоре пока не предполагается.

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