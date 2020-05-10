Подготовка врачей и как берут на дому тест на COVID-19 - видео

От надевания экипировки, которая соответствует самым строгим требованиям, до передачи тестов в лабораторию, процесс требует максимальной концентрации и точного соблюдения мер безопасности. Нельзя допустить ни единой ошибки.

"Ответственность, забота, внимательность - это лишь несколько качеств, характерных медицинскому персоналу, вовлеченному в процесс борьбы с COVID-19", - отметил Пынзарь.

Глава Минобороны подчеркнул, что это первый подобный опыт сотрудников консультационно-диогнастического центра, но не последний.

"Они - наши герои! Мы желаем здоровья и сил", - подчеркнул Пынзарь.

Министр обороны призвал граждан поблагодарить сотрудников медицинской системы за храбрость и борьбу с пандемией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova