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Подготовка врачей и как берут на дому тест на COVID-19 - видео

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1038)
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https://ru.sputnik.md/video/20200510/30203603/podgotovka-vrachey-i-kak-berut-na-domu-test-na-covid-19.html

Министр обороны Александр Пынзарь показал, как работает мобильная команда консультационно-диогнастического центра министерства обороны.

От надевания экипировки, которая соответствует самым строгим требованиям, до передачи тестов в лабораторию, процесс требует максимальной концентрации и точного соблюдения мер безопасности. Нельзя допустить ни единой ошибки.

"Ответственность, забота, внимательность - это лишь несколько качеств, характерных медицинскому персоналу, вовлеченному в процесс борьбы с COVID-19", - отметил Пынзарь.

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Глава Минобороны подчеркнул, что это первый подобный опыт сотрудников консультационно-диогнастического центра, но не последний.

"Они - наши герои! Мы желаем здоровья и сил", - подчеркнул Пынзарь.

Министр обороны призвал граждан поблагодарить сотрудников медицинской системы за храбрость и борьбу с пандемией.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1038)

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