Подготовка врачей и как берут на дому тест на COVID-19 - видео

От надевания экипировки, которая соответствует самым строгим требованиям, до передачи тестов в лабораторию, процесс требует максимальной концентрации и точного соблюдения мер безопасности. Нельзя допустить ни единой ошибки.
"Ответственность, забота, внимательность - это лишь несколько качеств, характерных медицинскому персоналу, вовлеченному в процесс борьбы с COVID-19", - отметил Пынзарь.
"Они - наши герои! Мы желаем здоровья и сил", - подчеркнул Пынзарь.
Министр обороны призвал граждан поблагодарить сотрудников медицинской системы за храбрость и борьбу с пандемией.
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