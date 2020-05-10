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Песню "День Победы" исполнили свыше миллиона человек из 60 стран - видео

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (204)
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https://ru.sputnik.md/video/20200510/30207492/pesnyu-den-pobedy-ispolnili-svyshe-milliona-chelovek-iz-60-stran-video.html

Результаты акции "День Победы" на разных языках" превзошли самые смелые ожидания ее организаторов - смотрите видео.

Свыше 1,1 миллиона человек из 60 стран мира спели "День Победы" на родном для себя языке. Об этом заявили в пресс-службе партии "Единая Россия", которая выступила организатором акции.

"Результаты акции "День Победы" на разных языках" превзошли наши самые смелые ожидания. Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в ней и исполнили песню на разных языках. Более 50 тысяч участников прислали ролики собственного исполнения песни. Лучшие мы публикуем на сайте. Самое главное – наша акция еще раз подтвердила единство и братство всех народов России и бывшего Советского союза, усилиями которых 75 лет назад была одержана Победа", – отметил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Леонид Бурлаков
© Photo : Facebook / Леонид Бурлаков
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Всего в акции уже приняли участие 60 стран, она продлится до 11 мая.

На специальном интернет-сайте доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего более 100 языков). Участники акции "День Победы" на разных языках" могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным телеканалам.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (204)

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