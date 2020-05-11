Обращение Владимира Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в понедельник проводит совещание, в ходе которого обратится к россиянам - смотрите прямую трансляцию.

На совещании планируется рассмотреть эпидемиологическую обстановку в России по коронавирусу, в частности, обсудить возможность продления в РФ нерабочих дней.

Ранее российский кабмин по поручению президента принял меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запущены специальные кредитные программы.

Также Путин поручил подготовить к 5 мая рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений. Роспотребнадзор совместно с рабочей группой Госсовета разработал план, который подразумевает три этапа выхода из режима самоизоляции.

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