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Обращение Владимира Путина к россиянам

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https://ru.sputnik.md/video/20200511/30210477/obraschenie-vladimira-putina-k-rossiyanam.html
Обращение Владимира Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в понедельник проводит совещание, в ходе которого обратится к россиянам - смотрите прямую трансляцию.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=51771020&type=mp4
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PT1S
2020-05-11T15:07Z

Президент России Владимир Путин в понедельник проводит совещание, в ходе которого обратится к россиянам - смотрите прямую трансляцию.

На совещании планируется рассмотреть эпидемиологическую обстановку в России по коронавирусу, в частности, обсудить возможность продления в РФ нерабочих дней.

Встреча Путина с волонтерами.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: мы вместе, эпидемия будет побеждена, в том числе благодаря волонтерам
Ранее российский кабмин по поручению президента принял меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запущены специальные кредитные программы.

Также Путин поручил подготовить к 5 мая рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений. Роспотребнадзор совместно с рабочей группой Госсовета разработал план, который подразумевает три этапа выхода из режима самоизоляции.

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