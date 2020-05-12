В Москве начал действовать обязательный масочный режим

Использовать маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки необходимо в общественных местах. Смотрите на видео, как живут москвичи в новых условиях.

Режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавирусной инфекции начал действовать на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы 12 мая 2020 года. Ранее соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Использовать маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки необходимо в магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

Также масками и перчатками нужно пользоваться на рабочем месте, за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия других лиц, пишут российские СМИ.

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