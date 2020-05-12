Лавров: умалчивание роли СССР в победе над нацизмом – это результат пропаганды

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ прокомментировал заявление Вашингтона, в котором говорилось о "победе США и Британии".

Недавно Белый дом в своих аккаунтах в Instagram и Twitter опубликовал посты, в которых победителями нацизма были названы США и Великобритания. Советский Союз при этом никак не был упомянут. В МИД России тогда заявили, что намерены провести серьезный разговор с официальным Вашингтоном по поводу искажения итогов Второй мировой войны. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Москва намерена провести серьёзный разговор на этот счёт с американскими официальными лицами.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что Москва не подозревает США в сознательном затушевывании истории. По мнению российского министра иностранных дел, подобное – результат пропаганды, от которой у американских политиков не выработан иммунитет.

Он напомнил, что в конце апреля, когда отмечалась 75-я годовщина встречи на Эльбе, президенты России и США приняли совместное заявление, где были даны принципиальные оценки Победы и того вклада, который она внесла в современное мироустройство.

"Меня, честно говоря, не удивляет, когда такого рода вещи звучат, и не потому, что мы подозреваем кого-то из конкретных американских политиков в сознательном затушёвывании истории — это результат обработки общественного сознания, включая и политиков, как выясняется. Они не выработали иммунитет от того, что разносит пропаганда, которая пытается поставить на одну доску нацистов и тех, кто освободил Европу от коричневой чумы, кто пытается возложить на Советский Союз равную ответственность с гитлеровской Германией за развязывание Второй мировой войны", — отметил Лавров.

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