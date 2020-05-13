22:04 13 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD17.97
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.67
Поиск
Видео

Сибиряк открыл в селе музей истории Великой Отечественной войны - видео

Получить короткую ссылку
36 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Associated Press
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200513/30227113/Sibiryak-otkryl-v-sele-muzey-istorii.html

Сибиряк Михаил Сапижев открыл исторический музей прямо у себя во дворе. Теперь любой желающий может ознакомиться с экспозицией, в которую входят оружие, военная форма и предметы быта времен Великой Отечественной войны.

Педагог и краевед Михаил Сапижев решил почтить таким образом память предков, воевавших на фронте, и помочь молодому поколению сохранить память о героическом прошлом Родины. Выставка включает в себя оружие, обмундирование и другие предметы военного быта. В течение многих лет Михаил искал предметы, иллюстрирующие жизнь во время войны.

Он собирал свою коллекцию у родственников, жителей деревни, во время путешествий. Каждый экспонат имеет уникальную историю.

Основатель музея также является гидом, сопровождая показ интересными и правдивыми историями военных лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Микки Маус и друзья снова принимают гостей в шанхайском Диснейленде
Сибиряк открыл в селемузей истории
Сибиряк открыл в селе музей истории Великой Отечественной войны - видео
Инфографика: Цена литра бензина
Сколько стоит литр топлива в разных странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться