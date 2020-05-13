Сибиряк открыл в селе музей истории Великой Отечественной войны - видео

Сибиряк Михаил Сапижев открыл исторический музей прямо у себя во дворе. Теперь любой желающий может ознакомиться с экспозицией, в которую входят оружие, военная форма и предметы быта времен Великой Отечественной войны.

Педагог и краевед Михаил Сапижев решил почтить таким образом память предков, воевавших на фронте, и помочь молодому поколению сохранить память о героическом прошлом Родины. Выставка включает в себя оружие, обмундирование и другие предметы военного быта. В течение многих лет Михаил искал предметы, иллюстрирующие жизнь во время войны.

Он собирал свою коллекцию у родственников, жителей деревни, во время путешествий. Каждый экспонат имеет уникальную историю.

Основатель музея также является гидом, сопровождая показ интересными и правдивыми историями военных лет.

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