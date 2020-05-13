Нельзя использовать ситуацию с пандемией для сведения геополитических счетов

С таким заявлением глава внешнеполитического ведомства РФ выступил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Содружества.
По словам главы МИД РФ, еще предстоит оценить весь комплекс последствий пандемии для международной жизни.
"Уже сейчас можно сделать вывод, что кризис в очередной раз продемонстрировал: мы все взаимосвязаны, мы все взаимозависимы, есть все больше трансграничных угроз, которые распространяются по миру независимо от того, какие меры принимаются на национальном уровне", - сказал министр.
Поэтому, по словам Лаврова, "для борьбы с этими по-настоящему не знающими границ угрозами, среди которых теперь и такого рода пандемии, необходимо объединять усилия, искать коллективные подходы к выстраиванию международных отношений".
Планируется, что премьер-министры стран СНГ обсудят на заседании 29 мая борьбу с коронавирусной инфекцией и преодоление ее последствий.
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