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Нельзя использовать ситуацию с пандемией для сведения геополитических счетов

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1069)
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https://ru.sputnik.md/video/20200513/30228808/nelzya-ispolzovat-situatsiyu-s-pandemiey-dlya-svedeniya-geopoliticheskikh-schetov.html

Коронавирус нельзя использовать для сведения геополитических счетов, а бороться с пандемией нужно коллективными усилиями. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что такую позицию разделяют страны-участницы СНГ.

С таким заявлением глава внешнеполитического ведомства РФ выступил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Содружества.

По словам главы МИД РФ, еще предстоит оценить весь комплекс последствий пандемии для международной жизни.

"Уже сейчас можно сделать вывод, что кризис в очередной раз продемонстрировал: мы все взаимосвязаны, мы все взаимозависимы, есть все больше трансграничных угроз, которые распространяются по миру независимо от того, какие меры принимаются на национальном уровне", - сказал министр.

Поэтому, по словам Лаврова, "для борьбы с этими по-настоящему не знающими границ угрозами, среди которых теперь и такого рода пандемии, необходимо объединять усилия, искать коллективные подходы к выстраиванию международных отношений".

Планируется, что премьер-министры стран СНГ обсудят на заседании 29 мая борьбу с коронавирусной инфекцией и преодоление ее последствий.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1069)

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