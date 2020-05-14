Аграрии в надежде на урожай вывели тракторы в поле - видео

В ряде регионов Молдовы, преимущественно на юге и в центре страны, сложилась очень непростая ситуация, вызванная гидрологической засухой, господствующей на территории республики еще с зимы.

Аграрии из села Баймаклия Каушанского района на протяжении нескольких дней выводили тракторы в поле.

Всю зиму и весну в Каушанах не было дождя. Впервые за долгое время осадки зарегистрировали несколько дней назад, но от засухи это не спасло.

Аналогичная ситуация сложилась и в соседних районах: Штефан-Водском, Новоаненском, Чимишлийском, Комратском и Яловенском.

В целом начало мая стало не таким засушливым, прошли осадки, однако и они не смогли в полной мере исправить ситуацию, последствия нехватки влаги в почве еще остро ощутимы.

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