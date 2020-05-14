Российские военные специалисты возвращаются на родину из Италии - видео

С 8 мая из Италии в Россию вернулись более пятьдесят военных и 15 единиц техники. Все прибывшие военные пройдут необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.
С 23 по 25 марта в Италию прибыло 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов.
7 мая министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини во время телефонного разговора поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за своевременное оказание помощи в борьбе с COVID-19.
Согласно сайту всемирной статистики Worldometer, по состоянию на 14 мая, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии составляет 222,104. Жертвами пандемии в этой европейской стране стали 31 106.
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