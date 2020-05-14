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Российские военные специалисты возвращаются на родину из Италии - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200514/30248769/Rossiyskie-voennye-spetsialisty-vozvraschayutsya-na-rodinu-iz-Italii---video.html

Накануне с аэродрома Виллафранка в Вероне вылетел очередной самолет ВКС России с российскими военными специалистами, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусом.

С 8 мая из Италии в Россию вернулись более пятьдесят военных и 15 единиц техники. Все прибывшие военные пройдут необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

С 23 по 25 марта в Италию прибыло 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов.

7 мая министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини во время телефонного разговора поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за своевременное оказание помощи в борьбе с COVID-19.

Согласно сайту всемирной статистики Worldometer, по состоянию на 14 мая, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии составляет 222,104. Жертвами пандемии в этой европейской стране стали 31 106.

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