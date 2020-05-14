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Запад обвиняет Россию в дезинформации и манипулировании статистикой - видео

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© Sputnik / Ruptly / AP
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https://ru.sputnik.md/video/20200514/30252031/Zapad-obvinyaet-Rossiyu-v-dezinformatsii-i-manipulirovanii-statistikoy---video.html

Западные издания New York Times и Financial Times в своих материалах обвинили Россию в занижении официальной статистики по смертности от коронавируса.

В свою очередь российские власти назвали эти публикации необъективными и потребовали опровержения. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о спланированной информационной атаке на Россию. Впрочем, спекуляцией на тему коронавируса занимается не только западная пресса, зачастую и официальные лица США упражняются в бездоказательных обвинениях и распространении дезинформации, прикрывая свою несостоятельность в борьбе с инфекцией. Напомним, что в США зафиксировано 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, 85 тысяч человек из них погибли.

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