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Жизнь в молдавской столице постепенно приходит в норму: ЧП прекращается

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200515/30262274/zhizn-v-moldavskoy-stolitse-postepenno-vozvraschaetsya-v-normu-chp-prekraschaetsy.html

В Молдове 15 мая официально прекращается режим чрезвычайного положения. Вместе с ним прекращает работу и Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Отмена режима ЧП, впрочем, вовсе не означает, что граждане не должны соблюдать санитарные нормы. Жители страны, к примеру, должны носить медицинские маски в местах высокого скопления людей. 

Минздрав
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове могут объявить чрезвычайное положение в здравоохранении

Вместе с тем, общественный транспорт хоть о возобновил работу в нормальном режиме, но количество людей, которые могут в нем находится одновременно, строго ограничено. Кроме того, пассажиры обязаны носить медицинские маски. 

Также власти пока не открыли рынки ни в Кишиневе, ни в Бельцах. Это сделано для того, что бы опять же не допустить высокого скопления людей. Жители столицы хоть и недовольны этой мерой, но признают, что она является необходимой. 

В пятницу вечером на всей территории страны будет прекращено действие режима чрезвычайного положения. Однако ожидается, что уже в скором времени в Молдове будет объявлено чрезвычайное положения в здравоохранении. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1093)

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