Жизнь в молдавской столице постепенно приходит в норму: ЧП прекращается

В Молдове 15 мая официально прекращается режим чрезвычайного положения. Вместе с ним прекращает работу и Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Отмена режима ЧП, впрочем, вовсе не означает, что граждане не должны соблюдать санитарные нормы. Жители страны, к примеру, должны носить медицинские маски в местах высокого скопления людей.

Вместе с тем, общественный транспорт хоть о возобновил работу в нормальном режиме, но количество людей, которые могут в нем находится одновременно, строго ограничено. Кроме того, пассажиры обязаны носить медицинские маски.

Также власти пока не открыли рынки ни в Кишиневе, ни в Бельцах. Это сделано для того, что бы опять же не допустить высокого скопления людей. Жители столицы хоть и недовольны этой мерой, но признают, что она является необходимой.

В пятницу вечером на всей территории страны будет прекращено действие режима чрезвычайного положения. Однако ожидается, что уже в скором времени в Молдове будет объявлено чрезвычайное положения в здравоохранении.

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