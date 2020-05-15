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Врач из США рассказала о недостатках американской системы здравоохранения

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https://ru.sputnik.md/video/20200515/30265231/Vrach-iz-SShA-rasskazala-o-nedostatkakh-amerikanskoy-sistemy-zdravookhraneniya.html

Маргарет Флауэрс отметила, что вся система здравоохранения дезорганизована и погрязла в бюрократии, подробности смотрите в этом видеоролике.

Маргарет Флауэрс, американский врач-педиатр из штата Мэриленд назвала 3 главных недостатка системы здравоохранения США, которые проявились в период борьбы с коронавирусом. Основной проблемой она считает, что вся отрасль медицинского обслуживания в США направлена исключительно на получение прибыли, а не на здоровье граждан. Врач подчеркнула, что у десятков миллионов людей по всей стране попросту нет страховки и они не могут самостоятельно оплатить и получить необходимый медицинские услуги. Также Маргарет Флауэрс отметила, что вся система здравоохранения дезорганизована и погрязла в бюрократии.

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