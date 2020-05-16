Дотянуться до дна: петербуржец построил личную подводную лодку

На создание подводной лодки у инженера из Санкт-Петербурга Михаила Пучкова ушло около 25 лет. Как это у него получилось, смотрите на видео

Идея создания собственной подводной лодки пришла Михаилу Пучкову еще в детстве. В юности он зачитывался популярными в советское время научно-техническими журналами и проектировал первый прототип своей субмарины. Любовь к технике предопределила и выбор профессии - Михаил окончил Ленинградский морской технический университет и принялся за работу над подводной лодкой уже с профессиональным подходом. Всего на создание субмарины ушло около 25 лет.

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