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Глиняные барельефы врачей-супергероев на фасадах домов Петербурга - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200516/30271896/video-figury-vrachi.html

Художница из Санкт-Петербурга придумала оригинальный стрит-арт проект в поддержку медицинских работников. Смотрите на видео, как это выглядит.

По всему городу на фасадах зданий появились барельефы в виде глиняных фигурок врачей, призывающих граждан ответственнее относиться к ситуации с коронавирусом, а по хештегу #защитиврачей можно помочь фондам, которые занимаются сбором средств для помощи медицинским работникам. 

Запустила акцию петербургская художница vandalizy. А придумала она ее, когда лежала в больнице в разгар пандемии. 

В Санкт-Петербурге зафиксировано в общей сложности 9486 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Выздоровели уже 2005 человек, а 74 человека умерли.

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