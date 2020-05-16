Глиняные барельефы врачей-супергероев на фасадах домов Петербурга - видео

Художница из Санкт-Петербурга придумала оригинальный стрит-арт проект в поддержку медицинских работников. Смотрите на видео, как это выглядит.

По всему городу на фасадах зданий появились барельефы в виде глиняных фигурок врачей, призывающих граждан ответственнее относиться к ситуации с коронавирусом, а по хештегу #защитиврачей можно помочь фондам, которые занимаются сбором средств для помощи медицинским работникам.

Запустила акцию петербургская художница vandalizy. А придумала она ее, когда лежала в больнице в разгар пандемии.

В Санкт-Петербурге зафиксировано в общей сложности 9486 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Выздоровели уже 2005 человек, а 74 человека умерли.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova