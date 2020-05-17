Лавров: Россия выступает за жесткий контроль военно-биологической деятельности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США отказываются от прозрачного ведения военно-биологической деятельности. Смотрите в видео, что еще сказал дипломат, смотрите на видео.

США активно создают и развивают биолаборатории, рассредоточенные по всему миру, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания СМИД ШОС, которое прошло в формате видеоконференции.

Глава российского МИД отметил, что Соединенные Штаты не хотят поддерживать создание нового механизма проверки военно-биологической деятельности разных стран мира.

По его словам, с 2001 года Россия и большинство других стран, в том числе Китай, выступают за подготовку протокола к конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, который обеспечил бы механизм верификации и проверки выполнения государствами-участниками своих обязательств не производить биологическое оружие.

Заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в Санкт-Петербурге 22-23 июля 2020 года. А 9-10 июня пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц организации.

Лавров уточнил, что многие мероприятия перенесены на более поздний срок, однако Россия не отказывается от их проведения. Москва рассчитывает, что Индия поддержит на саммите заявление России по биологической безопасности, добавил министр.

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