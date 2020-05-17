Опубликовано видео допроса лиц, пытавшихся осквернить акцию "Бессмертный полк"

СК России проводит следственные действия в отношении граждан, пытавшихся в День Победы разместить на сайтах онлайн-акции "Бессмертный полк" фотографии нацистских преступников.

Правоохранителям удалось быстро установить личности злоумышленников. Ими оказались жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска.

Отмечается, что в отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье "Реабилитации нацизма" УК РФ.

В домах злоумышленников были проведены обыски. Следователи нашли и изъяли материалы и компьютерную технику, которая говорит о том, что данные лица "состояли в одних сообществах в социальных сетях".

Кроме того, по данным СК РФ, некоторые из подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности.

Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.

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