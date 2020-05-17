Протест в условиях пандемии - видео

Несколько сотен протестующих собрались в центре столицы невзирая на пандемию и ограничения, введенные властями.

В воскресенье в молдавской столице прошел протест, направленный против властей. У здания правительства собрались несколько сотен протестующих. Затем, они отправились к парламенту и после краткосрочного митинга разошлись по домам.

Участники акции хоть и старались соблюдать санитарные нормы, у них это получалось не очень: социальную дистанцию нарушали, маски носили неправильно.

Вместе с тем, в полиции уже сообщили, что организаторы акции пренебрегли положениями комиссии по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые предусматривают запрет на проведение массовых мероприятий, превышающих 50 человек.

В правоохранительных органах также отреагировали на несоблюдение протестующими санитарных норм. В полиции подчеркнули, что нарушители будут привлечены к ответственности.

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