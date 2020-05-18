Как выглядят пляжи Греции после снятия карантина - видео

В Греции умерли 160 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Подтверждены 2 тысячи 810 случаев инфицирования.
С 4 мая в этой стране началось постепенное поэтапное снятие ограничений. С понедельника отменяются запреты на поездки по всей континентальной части Греции, с 25 мая разрешены поездки на острова.
С 18 мая также открываются археологические памятники под открытым небом, включая Акрополь, зоопарки и ботанические сады.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>