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Как выглядят пляжи Греции после снятия карантина - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200518/30282816/kak-vyglyadyat-plyazhi-greece-posle-snyatiya-karantina-video.html

В Греции постепенно снимают карантинные меры, принятые ранее в связи с пандемией коронавируса. На две недели раньше запланированного срока из-за приближения летней жары открылись 500 пляжей.

© REUTERS / Eric Gaillard
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Греческие пляжи были закрыты с 14 марта.

В Греции умерли 160 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Подтверждены 2 тысячи 810 случаев инфицирования.

С 4 мая в этой стране началось постепенное поэтапное снятие ограничений. С понедельника отменяются запреты на поездки по всей континентальной части Греции, с 25 мая разрешены поездки на острова.

С 18 мая также открываются археологические памятники под открытым небом, включая Акрополь, зоопарки и ботанические сады.

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