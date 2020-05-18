В Сирии появилась памятная табличка на месте гибели летчика Романа Филипова

В сирийском Серакибе на месте гибели летчика ВКС России Романа Филипова установлена памятная табличка. Ее разместили на камне, рядом с которым майор принял свой последний бой.

Российские и сирийские военные почтили память героя, провели торжественную церемонию открытия мемориала и возложили венки и цветы к месту гибели летчика. Военный оркестр исполнил гимн России, а иерей освятил памятник. Сослуживец Филипова оставил на камне пилотку летчика, которую тот по традиции передал другу перед командировкой, чтобы вернуться.

Напомним, штурмовик Су-25 под управлением Романа Филипова был сбит террористами над зоной деэскалации в Идлибе. Майор успел катапультироваться и приземлился в оливковой роще у города Серакиб. Террористы попытались окружить и взять в плен российского летчика, но он вступил в бой, отстреливаясь из табельного оружия.

Как только террористы подобрались слишком близко - Филипов подорвал себя гранатой. В феврале 2018 года майору Роману Филипову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Награду родственникам летчика в Кремле в День защитника Отечества вручил президент России Владимир Путин.

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