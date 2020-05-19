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Коронавирус и дефицит: неужели мясо в США становится предметом роскоши - видео

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© Ruptly Associated Press
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200519/30286882/video-meat-usa-deficit.html

Экономика США падает из-за пандемии коронавируса. Последствия ощущают и простые американцы, подробности - в видеосюжете.

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что страну может ждать длительный период рецессии и слабого роста, если правительство не направит больше ресурсов на антикризисные меры.

Экономика США падает из-за пандемии коронавируса. Последствия ощущают и простые американцы. Дело не только в росте безработицы и падении доходов.

В стране начались перебои с продуктами питания: по сообщениям американских СМИ, обычное мясо становится предметом роскоши для большинства.

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