Коронавирус и дефицит: неужели мясо в США становится предметом роскоши - видео

Экономика США падает из-за пандемии коронавируса. Последствия ощущают и простые американцы, подробности - в видеосюжете.

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что страну может ждать длительный период рецессии и слабого роста, если правительство не направит больше ресурсов на антикризисные меры.

Экономика США падает из-за пандемии коронавируса. Последствия ощущают и простые американцы. Дело не только в росте безработицы и падении доходов.

В стране начались перебои с продуктами питания: по сообщениям американских СМИ, обычное мясо становится предметом роскоши для большинства.

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