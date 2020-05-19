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Высший пилотаж: летчики Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе

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https://ru.sputnik.md/video/20200519/30287775/Vysshiy-pilotazh-letchiki-Yuzhnogo-voennogo-okruga-otrabotali-dozapravku-v-vozdukhe.html

Экипажи бомбардировщиков Су-24М, Су-34 и истребителей Су-30СМ Южного военного округа провели учения по дозаправке самолетов в воздухе - одного из самых сложных элементов летной подготовки пилотов.

Он необходим для выполнения авиацией задач на большом удалении от мест базирования. К его выполнению допускаются только летчики 1-го и 2-го класса, чей налет составляет более 400 часов. При этом первые 10 стыковок пилоты выполняют только вместе с инструкторами. Дозаправка в воздухе обычно происходит на высоте до 6 тысяч метров и при скорости 550-600 километров в час, а летчики должны строго соблюдать дистанцию в 20 метров. В качестве летающего танкера используется самолет Ил-76, который за 1 вылет может заправить до 10 самолетов.

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