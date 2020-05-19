Путин назвал условие для единой формулы цены на газ в ЕАЭС

Нынешний уровень интеграции в ЕАЭС пока не позволяет ввести единую формулу цены на газ, заявил Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

По мнению президента России, для этого необходим единый рынок с единым бюджетом и системой налогообложения. До тех пор цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры. Вопрос о тарифах является единственным несогласованным пунктом проекта Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. В связи с этим Владимир Путин предложил принять документ без пункта по газу, а его обсуждение продолжить уже по линии экспертов.

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