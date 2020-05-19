Президент Молдовы поблагодарил Путина за помощь республике в борьбе с COVID-19

Во время конференции глава государства подтвердил намерение Молдовы продолжать и углублять взаимодействие с ЕЭС и расширять повестку сотрудничества.

"Высоко оценил начавшиеся в этом году переговоры о присоединении Молдовы к Евразийскому банку развития, в ходе которых были обозначены потенциальные сферы взаимодействия: агропромышленный комплекс, инфраструктура дорог, энергетика, продвижение взаимной торговли. Подтвердил стремление нашей страны успешно завершить переговоры с Банком и дать старт первым инвестиционным проектам", - написал Додон в соцсетях.

Президент Молдовы также поблагодарил партнеров и, в частности, российского лидера Владимира Путина за помощь республике в борьбе с распространением коронавируса.

"Выразил уверенность в том, что вместе мы сможем преодолеть глобальный пандемический кризис и вернуться к нормальному ритму взаимовыгодного сотрудничества", - добавил Додон.

В мае 2018 года Молдова получила статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. За наделение республики этим качеством проголосовали все страны-члены организации.

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