Лавров обвинил США в разрушении ограничений в сфере стратегической стабильности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российско-американские отношения в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями далеки от идеальных.

Глава МИД РФ заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности нуждается в существенном улучшении. При этом Сергей Лавров отметил, что большая часть договоров об ограничении вооружений была разрушена из-за позиции США и НАТО, несмотря на все попытки России наладить диалог.

"Одна из областей, где эти (российско-американские – ред.) отношения нуждаются в существенном улучшении – это диалог о стратегической стабильности, о контроле над вооружениями. Наши американские коллеги последовательно разрушают все договорные инструменты, все договорные ограничители, которые в этой сфере существовали, начиная с договора о ПРО", - отметил Лавров".

В феврале прошлого года США начали процедуру выхода из ДРСМД, уже в августе договор прекратил свое существование. Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа.

Американская сторона заявила, что новые крылатые ракеты типа 9М729 "нарушают" положения договора. Уже 18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составила более 500 километров, что является запрещенной характеристикой в рамках ДРСМД.

В конце апреля Лавров заявил, что российские власти готовы обсуждать новые виды вооружений за рамками договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). До этого он обсудил предложение Москвы о продлении ДСНВ с госсекретарем США Майком Помпео.

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