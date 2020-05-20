Полосы для общественного транспорта и велосипедистов: премьера в Кишиневе

С недавних пор на ул. Пушкина появилась новая дорожная разметка. Полоса была выделена велосипедистам и общественному транспорту. В скором времени подобное нововведение появится на многих улицах в центре Кишинева.

Как сообщил вице-примар столицы Виктор Киронда, новая разметка является частью пилотного проекта по выделению полос для общественного транспорта. Местные власти, таким образом, намереваются улучшить качественные параметры дорожного движения.

"Данные показывают, что в этой зоне транспорт часто стоит в пробках. Тут всегда были большие проблемы с соблюдением графика. Для того, чтобы стимулировать граждан пользоваться общественным транспортом, он должен ходить согласно графику. Поэтому необходимы эти полосы", - сообщил для Sputnik Молдова вице-примар Кишинева.

Киронда обращает внимание, что водители должны соблюдать правила движения, а нарушители будут привлечены к ответственности сотрудниками полиции, которые направлены патрулировать улицу.

Согласно действующему законодательству, за несоблюдение новой разметки, водители могут быть оштрафованы до полутора тысяч леев. За нарушение также могут быть начислены три штрафных пункта.

"Водители не должны парковаться на этой полосе. Разрешен поворот направо, выезд и въезд во дворы, но не парковка", - добавил Киронда.

Более того, вице-примар отметил, что такая разметка появится и на других улицах столицы. Он утверждает, что эти меры будут способствовать большей текучести трафика.

"В течение следующей недели начнутся работы по нанесению разметки на ул. Бэнулеску-Бодони", - добавил вице-примар.

Этот проект является следствием сотрудничества с NDP/Green City Lab при финансовой поддержке Russia - UNDP Trust Fund.

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