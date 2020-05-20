Чехия отказалась возвращать России памятник маршалу Коневу.

Министерство обороны Чехии сослалось на то, что, не может вступать в права собственности городской административно-территориальной единицы, к которой относится монумент советскому маршалу.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к чешским коллегам с просьбой вернуть памятник после того, как его демонтировали муниципальные власти Праги в апреле этого года. Однако, как заявил министр обороны Чехии Лубомир Метнар, данный вопрос находится вне компетенции его ведомства.

Власти района Прага-6 в начале апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. Бронзовую фигуру установили в мае 1980-го на средства жителей чешской столицы — в благодарность за то, что полководец сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал снос памятника действиями "возмутительными и циничными".

Президент Чехии Милош Земан заявил, что демонтаж монумента — это глупость, которую совершили незначительные чешские политики.

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