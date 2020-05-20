23:03 20 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.81
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.67
Поиск
Видео

Чехия отказалась возвращать России памятник маршалу Коневу

Получить короткую ссылку
137 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Associated Press / Ruptly / Twitter @TomKout
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200520/30314631/cehiya-otkazalas-vozvraschat-russia-pamyatnik-marshalu-konevu.html

Министерство обороны Чехии сослалось на то, что, не может вступать в права собственности городской административно-территориальной единицы, к которой относится монумент советскому маршалу.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к чешским коллегам с просьбой вернуть памятник после того, как его демонтировали муниципальные власти Праги в апреле этого года. Однако, как заявил министр обороны Чехии Лубомир Метнар, данный вопрос находится вне компетенции его ведомства.

Бараки концлагеря Освенцим, январь 1945 года
© Sputnik /
СМИ Запада об СССР во Второй мировой. Тогда и сейчас

Власти района Прага-6 в начале апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. Бронзовую фигуру установили в мае 1980-го на средства жителей чешской столицы — в благодарность за то, что полководец сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал снос памятника действиями "возмутительными и циничными". 

Президент Чехии Милош Земан заявил, что демонтаж монумента — это глупость, которую совершили незначительные чешские политики.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Васнецов о фотоальбоме к 75-летию Великой Победы: колоссальная работа
В память о погибших в Великой Отечественной войне высадят 27 млн деревьев


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пионеры Самарканда, 1969 год.
Жизнь советских пионеров в цвете
Чехия отказалась возвращать России памятник маршалу Коневу.
Чехия отказалась возвращать России памятник маршалу Коневу
Политический туризм
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться