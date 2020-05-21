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США ответили взаимностью на помощь России в борьбе с коронавирусом

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1137)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200521/30324787/usa-otvetili-vzaimnostyu-na-pomosch-russia-v-borbe-s-koronavirusom.html

Ранее, во время вспышки заболеваемости COVID-19 в Соединенных Штатах, из Москвы в Вашингтон был направлен самолет с медицинским оборудованием и средствами защиты.

В Госдепе тогда этот шаг назвали позитивным примером сотрудничества между странами и выразили готовность предпринять ответные шаги для помощи России в борьбе с коронавирусом.

Трамп о российской помощи США: Красивый жест Путина.
© Ruptly
Трамп о российской помощи США: "Красивый жест Путина"

А теперь последовал ответный жест. В Россию были доставлены 50 аппаратов ИВЛ. Вторая партия прибудет на следующей неделе со 150 аппаратами.

"Во время кризиса США и Россия должны работать вместе, чтобы спасти жизни людей", – говорится в Twitter-аккаунте посольства США в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такой жест искренним и гуманитарным. По ее словам, речь идет о "взаимодействии в чрезвычайных условиях, оказании содействия на безвозмездной основе".

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1137)

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