Страны СНГ возвращаются к привычной жизни после отмены карантина и ЧП - видео

В ряде государств СНГ уже постепенно открываются магазины, торговые центры, кафе, возобновляет работу общественный транспорт.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А после этого ввели режим ЧП в области здравоохранения.
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, к пятнице, 22 мая, количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 5,1 миллиона человек. Из них миллион 950,5 тысячи человек выздоровели, а почти 333 тысячи погибли.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что не исключена вторая волна коронавируса.
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