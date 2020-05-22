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Страны СНГ возвращаются к привычной жизни после отмены карантина и ЧП - видео

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1139)
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© Ruptly / Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200522/30325477/strany-sng-vozvraschayutsya-k-privychnoy-zhizni-posle-otmeny-karantina-i-chp-video.html

В странах СНГ продолжается постепенное снятие ограничений, введенных ранее из-за риска распространения коронавируса нового типа. Режимы чрезвычайного положения официально прекращены в Казахстане, Кыргызстане и Молдове - смотрите видео.

В ряде государств СНГ уже постепенно открываются магазины, торговые центры, кафе, возобновляет работу общественный транспорт.

Парламент Республики Молдова.
© Sputnik / Евгений Панасенко
Парламент одобрил ряд мер на период ЧП в здравоохранении
Ослабили карантинные меры в Армении и Азербайджане, хотя в обеих республиках режим ЧП все еще в силе. Но о полной отмене всех ограничений речи пока не идет. Власти повсеместно предупреждают: меры усилят, если эпидемиологическая ситуация вновь ухудшится.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А после этого ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, к пятнице, 22 мая, количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 5,1 миллиона человек. Из них миллион 950,5 тысячи человек выздоровели, а почти 333 тысячи погибли.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что не исключена вторая волна коронавируса.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1139)

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