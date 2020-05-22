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Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

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© Sputnik / Ruptly / osce.org / un.org
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200522/30336665/donald-trump-obyavil-o-vykhode-usa-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu.html

Вашингтон "обосновал" свое решение, сославшись на то, что Россия якобы не соблюдает условия соглашения.

В Москве обвинения опровергли и заявили, что российская сторона в свою очередь не намерена выходить из договора.

Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Высшие должностные лица США – президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео – заявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Шаг весьма прискорбный с точки зрения европейской безопасности",- говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

О том, как Дональд Трамп убил еще одно ключевое соглашение в сфере международной безопасности, рассказываем в нашем видео.

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