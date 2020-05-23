"Противопандемическая рать": новый тренд в мире игрушек

Игрушка, она для того и существует, чтобы радовать глаз, забавлять, а подспудно - формировать понятия о мире взрослых, в том числе о том, чем он живет.
Пожарники, полицейские, Барби с Кен в гламурных нарядах пока отступают на второй план.
А авансцену занимают фигурки врача и медицинской сестры.
Кто знает, может кто-нибудь из малышей, которым подарили такую куклу, через годы решить стать медиком.
Любовь к этой благородной профессии может быть заложена с младых ногтей. А уважение - наверняка и в обязательном порядке.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>