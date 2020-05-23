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"Противопандемическая рать": новый тренд в мире игрушек

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1158)
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https://ru.sputnik.md/video/20200523/30324687/voiny-protiv-covid-19-novaya-seriya-kukol.html

В Испании начали производить серию кукол в костюмах медиков - так детям проще объяснить важность борьбы с коронавирусом.

Игрушка, она для того и существует, чтобы радовать глаз, забавлять, а подспудно - формировать понятия о мире взрослых, в том числе о том, чем он живет.

На статую Христа в Рио-де-Жанейро надели медицинский халат
© REUTERS / RICARDO MORAES
Как выглядит статуя Христа-Искупителя в медицинском халате - видео

Пожарники, полицейские, Барби с Кен в гламурных нарядах пока отступают на второй план.

А авансцену занимают фигурки врача и медицинской сестры. 

Кто знает, может кто-нибудь из малышей, которым подарили такую куклу, через годы решить стать медиком.

Любовь к этой благородной профессии может быть заложена с младых ногтей. А уважение - наверняка и в обязательном порядке.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1158)

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