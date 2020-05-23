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Космический городок оживает: Байконур постепенно выходит из карантина

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1155)
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https://ru.sputnik.md/video/20200523/30339246/kosmicheskiy-gorodok-ozhivaet-baykonur-postepenno-vykhodit-iz-karantina.html

Администрация намерена ослабить режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции.

Санитарно – эпидемиологическая обстановка в городе Байконура выглядит следующим образом, одна инфицированная женщина проходит курс лечения, 180 человек находится в самоизоляции.

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Режим повышенной готовности в связи с коронавирусной опасностью сохранится на территории города Байконура до 1 июня 2020 года.

Однако к работе вернутся спортивные объекты и точки общественного питания - с условием усиленной санитарно-дезинфекционной профилактики, соблюдения дистанции и масочного режима.

Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением проводимых на открытом воздухе.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1155)

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