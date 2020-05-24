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В России прошла зрелищная акция в поддержку людей во время пандемии

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https://ru.sputnik.md/video/20200524/30344713/russia-aktsiya-luchi-dobra-v-podderzhku-lyudey-vo-vremya-pandemii.html

С наступлением темноты города по всей стране озарились световыми эффектами. Таким образом была выражена солидарность с людьми, которые борются с COVID-19 на передовой, а также с находящимися на самоизоляции во время пандемии.

Представители российской ивент-индустрии подготовили масштабный сюрприз, в рамках которого в течение трех дней один за другим следовали перформансы, посылая в ночное небо "Лучи добра".

"Мы, люди из индустрии событий, в хорошие времена даем зрелищ, а в сложные времена поднимаем дух. Сейчас как никогда нам важно поддержать людей — как тех, кто сражается с коронакризисом на передовой, так и тех, кто находится в самоизоляции", — говорится в манифесте организаторов.

На статую Христа в Рио-де-Жанейро надели медицинский халат
© REUTERS / RICARDO MORAES
Как выглядит статуя Христа-Искупителя в медицинском халате - видео
В рамках акции состоялись выступления музыкальных групп и артистов, лазер-шоу.

Над городами можно было увидеть фразы "Спасибо врачам", "Все будет хорошо".

Акция прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Туле, Сочи, Волжске, Вогограде, Барнауле и других российских городах.

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