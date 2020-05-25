18:32 25 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.29
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Видео

Свет мой, маячок, скажи: итальянский гаджет для соблюдения дистанции

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1178)
55 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200525/30356044/svet-moy-mayachok-skazhi-italyanskiy-gadzhet-dlya-soblyudeniya-distantsii.html

Теперь расстояние от рядом стоящего или идущего можно будет определять не на глаз, а "инструментально".

Технологично, удобно и, надо надеяться, надежно.

Гаджет начинает подавать световые и звуковые сигналы при нарушении социальной дистанции.

Амфитеатр Флавиев (Колизей) в Риме
© Sputnik / Sergey Mamontov
Иностранные туристы могут не попасть в Италию до конца года
Первые образцы "электронного стража межличностных интервалов" раздают для посещении кафедрального собора Флоренции Санта-Мария-дель-Фьоре, разумеется - после экспресс-измерения температуры. Чтобы чудеса архитектуры, живописи и скульптуры ненароком не позабыть о правилах поведения в условиях пандемии.

Италия уже неделю живет в режиме смягчения ограничений. Среди прочего, разрешено свободно передвигаться в границах одного региона, посещать церкви и музеи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1178)

По теме

Экспресс-диагностика: лазер выявляет COVID-19 практически мгновенно


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девушка на пляже Bai Chay во Вьетнаме.
Радости пляжного отдыха
Итальянцы придумали маячки, которые помогут соблюдать дистанцию.
Свет мой, маячок, скажи: итальянский гаджет для соблюдения дистанции
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться