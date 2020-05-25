Свет мой, маячок, скажи: итальянский гаджет для соблюдения дистанции

Теперь расстояние от рядом стоящего или идущего можно будет определять не на глаз, а "инструментально".

Технологично, удобно и, надо надеяться, надежно.

Гаджет начинает подавать световые и звуковые сигналы при нарушении социальной дистанции.

Первые образцы "электронного стража межличностных интервалов" раздают для посещении кафедрального собора Флоренции Санта-Мария-дель-Фьоре, разумеется - после экспресс-измерения температуры. Чтобы чудеса архитектуры, живописи и скульптуры ненароком не позабыть о правилах поведения в условиях пандемии.

Италия уже неделю живет в режиме смягчения ограничений. Среди прочего, разрешено свободно передвигаться в границах одного региона, посещать церкви и музеи.

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