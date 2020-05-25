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Вопреки окрику США: топливо из Ирана доставлено в Венесуэлу

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© Video : Ruptly / TeleSUR / VTV / wsj.com / conelmazodando.com.ve / state.gov
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200525/30358856/ugrozy-usa-ne-pomogli-v-venezuela-pribylo-toplivo-iz-irana.html

В порту пришвартовался первый из пяти танкеров с нефтью, которые Тегеран направит Каракасу в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Эту сделку попытался сорвать официальный Вашингтон, в результате разразился международный скандал.

США хотят выдавить Роснефть из Венесуэлы
© Video : Ruptly / Sputnik / WH.GOV / ASSOCIATED PRESS / US Department of State
США хотят выдавить "Роснефть" из Венесуэлы: какую цель преследуют Штаты

Как сообщили американские СМИ, администрация президента Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт.

В свою очередь, официальный Тегеран пообещал США "проблемы", если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий американской стороны.

О том, как Вашингтон в очередной раз попытался вмешаться во внутренние дела двух суверенных государств, – рассказываем в нашем видео.

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