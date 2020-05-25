Вопреки окрику США: топливо из Ирана доставлено в Венесуэлу

В порту пришвартовался первый из пяти танкеров с нефтью, которые Тегеран направит Каракасу в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Эту сделку попытался сорвать официальный Вашингтон, в результате разразился международный скандал.

Как сообщили американские СМИ, администрация президента Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт.

В свою очередь, официальный Тегеран пообещал США "проблемы", если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий американской стороны.

О том, как Вашингтон в очередной раз попытался вмешаться во внутренние дела двух суверенных государств, – рассказываем в нашем видео.

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