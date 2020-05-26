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Серьезный пожар на территории Moldexpo: как это было - видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov / ГИЧС МВД
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200526/30369335/sereznyy-pozhar-na-territorii-moldexpo-kak-eto-bylo.html

Клубы черного дыма, языки пламени, сразу несколько пожарных расчетов и десятки спасателей: так проходила операция по тушению возгорания на территории национального выставочного комплекса.

Во вторник на Moldexpo вспыхнул серьезный пожар. 

На месте события с огнем боролись 9 специальных расчетов пожарных и спасателей. Специалисты установили, что огнем были охвачены примерно 450-500 квадратных метров крыши одного из павильонов.

Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе
© Sputnik / Cătălina Cernei
Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе: прибыли несколько спецрасчетов
В результате инцидента никто не пострадал.

Это происшествие привлекло внимание администрации Кишинева. Ведь на территории Moldexpo располагается организованный в одном из павильонов Центр COVID-19, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Место происшествия посетил примар (мэр) молдавской столицы Ион Чебан, чтобы убедиться, что никто из сотрудников и пациентов центра не пострадал. 

Что стало причиной пожара предстоит выяснить специалистам Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД страны. 

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