Серьезный пожар на территории Moldexpo: как это было - видео

Клубы черного дыма, языки пламени, сразу несколько пожарных расчетов и десятки спасателей: так проходила операция по тушению возгорания на территории национального выставочного комплекса.

Во вторник на Moldexpo вспыхнул серьезный пожар.

На месте события с огнем боролись 9 специальных расчетов пожарных и спасателей. Специалисты установили, что огнем были охвачены примерно 450-500 квадратных метров крыши одного из павильонов.

В результате инцидента никто не пострадал.

Это происшествие привлекло внимание администрации Кишинева. Ведь на территории Moldexpo располагается организованный в одном из павильонов Центр COVID-19, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Место происшествия посетил примар (мэр) молдавской столицы Ион Чебан, чтобы убедиться, что никто из сотрудников и пациентов центра не пострадал.

Что стало причиной пожара предстоит выяснить специалистам Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova