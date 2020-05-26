Серьезный пожар на территории Moldexpo: как это было - видео

Во вторник на Moldexpo вспыхнул серьезный пожар.
На месте события с огнем боролись 9 специальных расчетов пожарных и спасателей. Специалисты установили, что огнем были охвачены примерно 450-500 квадратных метров крыши одного из павильонов.
Это происшествие привлекло внимание администрации Кишинева. Ведь на территории Moldexpo располагается организованный в одном из павильонов Центр COVID-19, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Место происшествия посетил примар (мэр) молдавской столицы Ион Чебан, чтобы убедиться, что никто из сотрудников и пациентов центра не пострадал.
Что стало причиной пожара предстоит выяснить специалистам Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД страны.
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