Лавров: ОДКБ может предоставить статус наблюдателя ШОС и СНГ.

По словам российского министра иностранных дел, уже сейчас между этими тремя организациями существуют тесные связи.

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть консенсус по предоставлению статуса наблюдателя в ней Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружеству независимых государств (СНГ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеоконференции.

Кроме того, он отметил, что интерес к сотрудничеству с организацией проявляют и отдельные государства. В частности, активно взаимодействие с Сербией, которая принимает участие в работе Парламентской ассамблеи ОДКБ и в отдельных видах учений.

Другие подробности – в нашем видео.

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