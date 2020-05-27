Эксперт оценил перехват самолета США российскими Су-35

По мнению эксперта, российские Су-35 выполнили "совершенно стандартную" операцию по идентификации иностранного самолета-разведчика, приблизившегося к российским военным объектам в Сирии.

Сопровождение американского самолета-разведчика над Средиземным морем – обычная процедура и российские пилоты воздушным хулиганством не занимаются. Так считает известный военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее пресс-служба шестого флота ВМС США заявила, что накануне два российских истребителя "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем. Американские военные назвали действия российских экипажей непрофессиональными: по мнению ВМС США, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему "безопасно маневрировать".

"У американцев очень нервная реакция каждый раз, когда наши истребители выясняют цель нахождения их самолета-разведчика в зоне ответственности российских ВКС. США уже забыли о международном праве и думают, что они единственные в мире гегемоны", - сказал Коротченко РИА Новости.

По мнению эксперта, российские Су-35 выполнили "совершенно стандартную" операцию по идентификации иностранного самолета-разведчика, приблизившегося к российским военным объектам в Сирии.

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