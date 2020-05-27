Как проходит тестирование на COVID-19 на дому - видео

По распоряжению министерства здравоохранения, труда и социальной защиты пробы берутся и амбулаторно. Как проходит эта процедура, смотрите в ролике Sputnik.

Людей с подозрением на коронавирус нового типа, у которых болезнь протекает в легкой форме и которым не требуется госпитализация, тестируют на COVID-19 на дому. Для этого к ним приезжаю мобильные группы специалистов. Как проходит процедура сбора анализов вне медучреждения, Sputnik узнал у сотрудников территориальной медицинской ассоциации (ТМА) столичного сектора Буюканы.

В настоящий момент под наблюдением специалистов этого медучреждения находятся порядка 150 пациентов, которым не требуется госпитализация. Из них 41 уже вылечен.

При ТМА работают две мобильные группы, в каждую из которых входит несколько специалистов. Медработники, задействованные в этом процессе, используют защитные средства: респираторы, халат, перчатки, защитные экраны, очки. Перед визитом к каждому новому пациенту медперсонал полностью меняет экипировку.

Для сбора анализов мобильная группа отправляется к пациенту максимум в течение 48 часов с того момента, как человек начал лечение на дому. Медработники не заходят в жилье больного, а берут пробы либо на входе квартиру, либо во дворе частного дома.

Мобильная группа отправляется за сбором анализов с утра, а пациентов оповещают о предстоящем визите медработников накануне по телефону. Кроме того человек получает инструкции, как нужно подготовиться к приезду медперсонала - утром перед тестом нельзя чистить зубы и есть.

Анализы берут из верхних дыхательных путей. О результатах исследования пациенту сообщают на следующий день, если они положительные - спустя 5-7 дней больной пройдет повторное тестирование.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Республике Молдова 7 тысяч 537. При этом число выздоровевших составляет более половины - 3 тысячи 975 человек.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova