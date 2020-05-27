Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе

Самые впечатляющие кадры сняты из кабины пилота в небе над Волгоградской областью.
Видео опубликовало Министерство обороны России.
Всего в учениях приняли участие около 10 экипажей.
Дозаправка производилась воздушным танкером Ил-78 в сложных погодных условиях - густой облачности, на высоте от 4,5 до 6 тысяч метров.
Скорость при этом составляла около 600 километров в час.
Во время дозаправки боевые самолеты держались друг от друга на расстоянии двадцати метров.
Другие подробности - в нашем видео.
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