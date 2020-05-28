Стала известна настоящая причина провала "исторического" запуска SpaceX - видео

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен пролежали в креслах в ожидании полета почти четыре часа. Смотрите на видео, что же случилось за 16 минут до возможного старта ракеты.

Компания SpaceX отложила на трое суток запуск американских астронавтов в космос из США. Это должен был быть первый за последние 9 лет старт с людьми "на борту". Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен пролежали в креслах в ожидании старта почти четыре часа. Они уже готовились к "отрыву" от земли, но за 16 минут до старта, миссия провалилась. Вмешалась природа. Ответственные лица в НАСА отменили запуск из-за плохих метеоусловий. Пока до 30 мая.

В Соединенных Штатах надеются, что в случае успеха миссии Demo-2 космическая отрасль США сможет сократить свою зависимость от России и передать предстоящие заказы на полеты компании Илона Маска. Впрочем, так быстро отказаться от помощи России у США не получится, ведь опыт, надежность, безопасность и экономическая выгода пока на стороне российской космической индустрии.

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