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Лавров раскритиковал Запад за использование пандемии COVID-19 в своих целях

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© Ruptly / UNTV / russiaun.ru
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200528/30402258/Lavrov-raskritikoval-Zapad-za-ispolzovanie-pandemii-COVID-19-v-svoikh-tselyakh.html

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что пандемия продемонстрировала примеры "нехватки гуманизма" в мире, что обеспечено "неизлечимым эгоизмом" некоторых стран и их элит, находящихся у власти.

Глава МИД России Сергей Лавров осудил подход западных стран к пандемии коронавируса. Как написал министр иностранных дел в статье для китайской газеты Global Times, они стремятся воспользоваться ситуацией, чтобы наказать неугодные ему правительства, и запрещают пострадавшим от эпидемии странам получать гуманитарную помощь от России. При этом сам Запад не торопится следовать принципам гуманизма в вопросе борьбы с COVID-19.

"Пройти проверку пандемией оказались готовы далеко не все. Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы", — заявил Лавров.

Подробнее о двойных стандартах западных стран – в нашем видео.

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