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США готовятся к нанесению удара по системе мировой безопасности - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200529/30415054/SShA-gotovyatsya-k-naneseniyu-udara-po-sisteme-mirovoy-bezopasnosti-video.html

США намерены разорвать стратегические соглашения, чтобы открыть новую гонку вооружений, уверены в российском МИД-е. Подробности - в видео.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США неоднократно прорабатывали план действий.

"Сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем администрацией предпринимаются очевидные шаги – утечки, вброс соответствующих материалов и подготовка статей", - сказала она.

Америка каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году, но, в отличие от России, не был ратифицирован рядом стран – в том числе США и КНР. При этом страны, обладающие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить таких испытаний. Ранее газета Washington Post сообщила, что в администрации президента США обсуждается возможность первого с 1992 года ядерного испытания.

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