Президент США объявил войну Twitter - видео

В одном из последних заявлений президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть социальную сеть, которая успела стать символом его стиля работы. Конфликт между ними разгорелся после того, как Twitter пометил несколько сообщений президента специальным значком, предупреждающим пользователей, что содержащаяся в них информация может быть недостоверной.

Действия Twitter Трампу не понравились, и он обвинил компанию в "удушении свободы слова", опубликовав это заявление, правда, на самой платформе. А после подписал исполнительный указ о регулировании социальных сетей и "предотвращении онлайн-цензуры". Документ призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию пользовательского контента. Решение Трампа руководство Twitter назвало реакционным и политизированным.

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