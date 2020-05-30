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Как прыгают с парашютом военные батальона специального назначения Fulger

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© Video : Youtube / MDNationalArmy
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200530/30418675/kak-prygayut-s-parashyutom-voennye-batalona-spetsialnogo-naznacheniya-fulger.html

В Маркулештах прошли плановые учения по прыжкам с парашютом с высоты 350 метров, за тренировкой военных наблюдал министр обороны. Смотрите видео.

Военнослужащие батальона специального назначения Fulger Национальной армии Молдовы провели учения по высадке с парашютом в авиационном полку Decebal в Маркулештах.

За учениями следили министр обороны Александр Пынзарь и командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган.

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Пынзарь оценил высокий уровень подготовки офицеров и сержантов и поздравил их с успешным завершением учений.

"Чтобы развить навыки, необходимые для специальных миссий, солдаты нуждаются в ежедневных тренировках, включая прыжки с парашютом. Рад, что после перерыва в связи с эпидемией COVID-19 учения возобновились", - сказал министр обороны.

По словам командира батальона подполковника Иона Ожога, прыжки осуществлялись с высоты 350 метров с самолета Ан-2.

Источник добавил, что для прыжков использовались парашюты американской системы MC-6.

Учения прошли в рамках учебного плана батальона Fulger на 2020 год.

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