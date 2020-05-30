Поджоги и беспорядки: Миннеаполис в огне из-за гибели афроамериканца

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции - смотрите видео.

В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил задержанному коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах США. Протестующие даже подожгли полицейский участок.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

В некоторых городах введен режим чрезвычайной ситуации и даже комендантский час.

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